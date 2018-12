Germania | insolita quanto drammatica perdita nella città di Westönnen | fiume di

meteoweb.eu

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Con le festività natalizie alle porte, è il periodo dell’anno in cui tutti ci concediamo un pezzo di cioccolato in più rispetto al solito. Ma in unadellaoccidentale sembra proprio che abbiano voluto esagerare. Una strada di, 40km a ovest di Dortmund, ha avuto una ripavimentazione degna di Willy Wonka quando una tonta di cioccolato è fuoriuscita da una fabbrica, solidificandosi sull’asfalto.Il giornale tedesco Soester Anzeiger ha riportato che “un piccolo guasto tecnico” su una cisterna ha fatto fuoriuscire il cioccolato dalla fabbrica DreiMeister. La dolce massa scura ha attraversato il piazzale dell’azienda ed è poi finita in strada. Dopo aver colpito il gelido asfalto, il cioccolato al latte si è velocemente solidificato. In totale, un’area di 10m² è stata ricoperta dal cioccolato, costringendo alla chiusura della strada per 2 ore.Circa 25 vigili ...