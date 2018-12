Dopo il maxi rogo dell' impianto sulla Salaria lettera del Campidoglio al governo

Napoli - maxi blitz Dopo la partita : 33 arresti - sgominato il clan : I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli a carico di 33 soggetti accusati a vario titolo di associazione...

Bambino nasce disabile Dopo il parto : maxi risarcimento per la famiglia : I fatti a Chiari, in provincia di Brescia. I soldi, fanno sapere i genitori, saranno utilizzati per far fronte alle...

Arezzo - maxi squalifica al baby calciatore che Dopo aver subito insulti razzisti ha cercato di aggredire un avversario : Cinque giornate di squalifica per il quindicenne di origine senegalese del Bibbiena. Ma i calciatori dell'Arezzo Football Academy si sono subito dopo la gara scusati

NBA - Draymond Green fuori squadra Dopo la lite con Durant : maxi multa e ripercussioni sugli Warriors : Draymond Green continua ad accendersi troppo spesso, creando non pochi problemi agli Warriors, la lite con Durant non è passata inosservata Draymond Green non è sceso in campo nella notte con i suoi Warriors. L’ala di Golden State è stata infatti tenuta fuori dopo la lite con Kevin Durant della scorsa notte. Tra i due sono volate parole grosse e la franchigia ha deciso di prendere provvedimenti tenendo a riposo forzato Green ed ...

Tim : tonfo in Borsa - -5% - Dopo maxi-svalutazione - Vivendi attacca : Milano, 9 nov., askanews, - Tim scivola a Piazza Affari, -5% a 0,5152 euro, dopo la diffusione ieri sera dei risultati dei primi nove mesi, chiusi con una perdita di 800 milioni di euro dopo la maxi ...

Tim : tonfo in Borsa - -5% - Dopo maxi-svalutazione - Vivendi attacca : Milano, 9 nov., askanews, - Tim scivola a Piazza Affari, -5% a 0,5152 euro, dopo la diffusione ieri sera dei risultati dei primi nove mesi, chiusi con una perdita di 800 milioni di euro dopo la maxi ...

'Ndrangheta - latitante Dopo maxi condanna si barrica nell'ufficio postale : 4 donne in ostaggio : "Voglio parlare con Salvini" : Francesco Amato, condannato pochi giorni fa nel maxi-processo di 'ndrangheta "Aemilia", si è asserragliato dentro l'ufficio postale di Pieve Modolena (Reggio Emilia) con un coltello. Si era reso irreperibile dopo la sentenza.

'Ndrangheta - latitante Dopo maxi condanna si barrica nell'ufficio postale : 4 donne in ostaggio - è armato di coltello | Una liberata | A breve il blitz dei Gis : Francesco Amato, imputato condannato pochi giorni fa nel maxi-processo di 'ndrangheta "Aemilia" si è asserragliato dentro l'ufficio postale di Pieve Modolena, frazione di Reggio Emilia, con un coltello. L'uomo si era reso irreperibile dopo la sentenza

'Ndrangheta - latitante Dopo maxi condanna si barrica nell'ufficio postale : ha quattro ostaggi - è armato di coltello | Liberata una donna | A breve il blitz dei Gis : Francesco Amato, imputato condannato pochi giorni fa nel maxi-processo di 'ndrangheta "Aemilia" si è asserragliato dentro l'ufficio postale di Pieve Modolena, frazione di Reggio Emilia, con un coltello. L'uomo si era reso irreperibile dopo la sentenza

Pakistan - maxi retata tra gli islamisti Dopo le proteste per l'assoluzione di Asia Bibi : Islamabad - Centinaia di persone sono state arrestate in Pakistan per aver attaccato la polizia e per aver commesso atti vandalici nel Paese in segno di protesta per l'assoluzione di Asia Bibi, una ...

Barcellona - Sagrada Familia non è più abusiva/ Maxi condono da 36 milioni di euro : in regola Dopo 136 anni : Costruita senza permessi edilizi: il comune di Barcellona dopo 133 anni decide di infliggere una multa ai responsabili della Sagrada Familia di 36 milioni di euro(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 15:10:00 GMT)