Spari ai mercatini di Natale a Strasburgo | “Quattro morti e 11 feriti | caccia al killer”  

Francia - Spari ai mercatini natalizi di Strasburgo : 2 uccisi 11 gravi - forse un attentato : A Strasburgo , in Francia , un fuggi fuggi generale ha generato il caos tra le persone che si trovavano serenamente a percorrere i famosi mercatini di Natale. Improvvisamente degli spari hanno destabilizzato l'atmosfera gioviale. Il colpevole dell'orribile gesto è stato un uomo, il quale si è dato immediatamente alla fuga, si teme si tratti di un attentato . Possibile attentato in Francia nei mercatini natalizi di Strasburgo , la polizia indaga e si ...

