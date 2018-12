Perché su Spotify si ascoltano soprattutto cantanti maschi? : Per la terza volta in quattro anni, nella classifica degli artisti più ascoltati su Spotify ci sono solo uomini. Così nel mondo: Drake (con 8,2 miliardi di riproduzioni), Post Malone, XXXTentacion, J Balvin, Ed Sheeran. Così in Italia: Sfera Ebbasta, Capo Plaza, Gemitaiz, Gue Pequeno e Salmo. Tra tutte le classifiche (artista, brano e album), la sola donna a fare capolino è Dua Lipa, quarta tra i dischi più ...