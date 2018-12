L' iPhone cade nella vasca | muore folgorata la giovane campionessa di pancrazio

iPhone in carica cade nella vasca da bagno : Irina muore a 15 anni · IxR : È così vuoto ora senza di lei" Irina amava lo sport: "Sognava di diventare una campionessa del mondo' la ricorda così un 'amica. "Era una persona fantastica, la migliore e la più amata. Ha sempre ...

Mette a caricare l’ iPhone mentre fa il bagno - il telefono cade nella vasca : 15enne muore folgorata : Irina Rybnikova era una stella dello sport in Russia. Due mesi fa ha vinto il campionato giovanile di pancrazio, un misto di lotta e pugilato, originario dell'Antica Grecia. A trovarla nella vasca sono stati alcuni parenti: era già troppo tardi.Continua a leggere

Riduzione prestazioni su iPhone X e 8 con iOS 12.1 : quando e se può accadere : A partire da iOS 12.1 anche i più recenti iPhone X e 8 potrebbero subire dei rallentamenti voluti al fine di evitarne lo spegnimento improvviso. Il nuovo aggiornamento, rilasciato martedì scorso, ha annunciato che quando già in corso per dispositivi più datati (quelli nel range compreso tra iPhone 6 e iPhone 7) fosse stato predisposto anche per la generazione 2017. Si tratta di una gestione delle perfomance, cui si ricorrerà solo ed ...