Il pane fatto in casa | punto di forza nella Ristorazione

Croustina - per gli amanti del pane fatto in casa : (foto: Panasonic) Da oggi chi desidera cucinarsi in casa il proprio pane ma non sa neppure da che parte cominciare ha dalla sua parte un nuovo gadget: si chiama Croustina ed è l’ultimo elettrodomestico da cucina ideato da Panasonic — una macchina del pane capace di sfornare pagnotte dalla crosta croccante in stile artigianale, che sicuramente non competeranno con quelle del prestinaio di fiducia ma che possono comunque regalare ...