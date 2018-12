Disastrosi problemi Eolo oggi 11 dicembre | numero assistenza ma nessuna spiegazione

optimaitalia

(Di martedì 11 dicembre 2018)Torniamo a parlare die come conseguenza all'Internet Service Provider NGI al quale si appa. Il mese di novembre è stato davvero nefasto per i clienti dell'operatore, bloccati da tanti malfunzionamenti esembra non essere da meno in quanto a veri e propri down.Ci troviamo a parlare diproprio questa mattina ma non possiamo affatto trascurare che il vero e proprio blocco del servizio di connessione si è verificato a partire dalla tarda sera di ieri sera, con l'impossibilità assoluta di navigare o al massimo ad una velocità estremamente ridotta e dunque inutile.I maggiori, come rilevato anche dal servizio Downdetector, si registrano soprattutto nel nord Italia (dove risiede quasi la totalità del parco clienti dell'operatore). Principali incriminate come responsabili dei malfunzionamenti sono le stazioni radio BTS, che per ...