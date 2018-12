Dieta sgonfia-pancia dopo le abbuffate di Natale

Dieta del mais per sgonfiare la pancia e dimagrire : La Dieta del mais aiuta in pochi giorni a sgonfiare la pancia e dimagrire di qualche chilo. Insieme al mais si mangiano altri alimenti. Ecco quali.

Dieta Detox Miracle : 7 giorni per dimagrire e sgonfiarsi : Si chiama Dieta Detox Miracle ed è un regime alimentare che promette di farci dimagrire in soli 7 giorni, depurando il nostro organismo. La Dieta, ideata negli Stati Uniti e raccontata in un libro che ha venduto oltre 4 milioni di copie, è frutto degli studi del dottor Robert Morse biochimico e naturopata che negli anni ha studiato centinaia di rimedi naturali per curare moltissime malattie. Morse fa parte dell’International Association of ...

Dieta - come sgonfiarsi in un giorno : il menù : Per sgonfiare la pancia e perdere qualche chilo non serve troppo tempo, basta la Dieta di un giorno. Con il menù giusto infatti riuscirete ad eliminare le tossine, migliorare il funzionamento dell’intestino, favorire la rigenerazione cellulare e contrastare la ritenzione idrica. Concedetevi una giornata detox per tornare in forma, ricordandovi di bere almeno due litri d’acqua lontano dai pasti, insaporendo i piatti con zenzero, ...

Dieta di novembre : i cibi detox per dimagrire e sgonfiare la pancia : Sembra ieri che indossavamo abitini e costumi da bagno, invece è già arrivato novembre. Significa che tra poco sarà Natale, con tutte le conseguenze ‘del caso’. Ovvero strappi alla Dieta, con mangiate a non finire, dolci a profusione e pranzi e cene infiniti. Meglio, allora, arrivare preparati. Di diete ne esistono talmente tante che è difficile persino stare al passo con le ultime novità in fatto di benessere. Anche perché poi, cosa ...