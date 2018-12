Ascolti tv | finale flop per il Gf Vip | Amendola stravince con Nero a metà

Ascolti tv 10 dicembre : flop la finale del Grande Fratello Vip - vince Nero a metà : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri 10 dicembre , la quale è stata caratterizzata dalla messa in onda in prime time della finalissima del Grande Fratello Vip 3 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Su Raiuno, invece, prosegue l'appuntamento con la serie tv Nero a metà con protagonista Claudio Amendola, di cui ieri sera è andata in onda la quarta delle sei puntate previste di questa ...

Ascolti TV | Lunedì 10 dicembre 2018. Vince Nero a Metà 22.7% - la finale di GF Vip si ferma al 21.9% : finale GF Vip Nella serata di ieri, Lunedì 10 dicembre 2018, su Rai1 la fiction Nero a Metà ha conquistato 5.226.000 spettatori pari al 22.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.43 all’1.35 – la finale di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.446.000 spettatori pari al 21.9% di share (qui la diretta minuto per minuto). In valori assoluti è la finale meno vista della storia del formato (qui tutti gli Ascolti di tutte ...

L'Allieva 2/ Anticipazioni ultima puntata - video : boom di Ascolti per il gran finale? - IlSussidiario.net : L'Allieva , Anticipazioni ultima puntata della serie di Rai 1 con Alessandra Mastronardi, in onda oggi, giovedì 29 novembre

Ascolti tv venerdì 23 novembre - la finale di Tale e Quale Show batte Scherzi a Parte : Grandi Ascolti per la finale di Tale e Quale Show che ieri ha chiuso con il 23% di share Boom di Ascolti per Tale e Quale Show – Il Torneo. Ieri sera, venerdì 23 novembre, il programma in onda su Rai1 ha vinto la sfida agli Ascolti tv per la prima serata. Lo Show condotto […] L'articolo Ascolti tv venerdì 23 novembre, la finale di Tale e Quale Show batte Scherzi a Parte proviene da Gossip e Tv.