A Parco Leonardo lo shopping e la magia del Natale | gli eventi durante le feste

leggo

: @pephuka ciao, mi spiace il 21820 viaggia con 10' di ritardo per un inconveniente tecnico all'infrastruttura tra Pa… - TIRegionale : @pephuka ciao, mi spiace il 21820 viaggia con 10' di ritardo per un inconveniente tecnico all'infrastruttura tra Pa… - FiumicinoOnline : Parco Leonardo, venerdì 14 dicembre l'inaugurazione del Centro Anziani - MediaHotelRadio : E’ stato inaugurato il B&B Hotel Roma Fiumicino Parco Leonardo: il 34esimo B&B Hotel in Italia rispetta a pieno lo… -

(Di martedì 11 dicembre 2018) Tante idee per non essere colti impreparati con l'avvicinarsi dellee punti di ristoro per assaggiare i sapori del mondo. GLIDal lunedì al sabato dalle 16.00 alle 19.00 e la domenica ...