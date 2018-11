Alta velocità | scontro nel M5s a Torino Carretto | “In corteo l’8 dicembre con il simbolo

Marocco : inaugurato il primo treno Alta velocità dell'Africa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 novembre : Da “L’altra Italia” a “Spallata al governo” : i titoli dei giornali brandiscono la “riscossa civile” per rilanciare l’Alta Velocità : Il giornalone unico in piazza a Torino nel nome degli affari L’ammucchiata – Ditirambi e fake news sul Tav di Marco Palombi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Ottusangola. “I cittadini vanno informati a 370 gradi” (Barbara Lezzi, ministra M5S del Sud, L’aria che tira, La7, 10.11). Ma che dico 370! Signore, mi voglio rovinare: a 400 gradi! Assolta, ma colpevole. “Il Fatto c’è ma non è reato” (Repubblica, ...

Stop Alta velocità - consiglio comunale alla Stazione Ferroviaria : Mercoledì 14 novembre alle 18 nei locali della Stazione Ferroviaria di Orte, il Copeo è stato invitato a partecipare al consiglio comunale straordinario sullo Stop dell'Alta Velocità ad Orte. "A ...

Con i soldi della Tav si potrebbe portare l'Alta velocità al Sud - dice Lezzi : Risparmiare sulla Tav e investire quei soldi nel Meridione, per portare anche lì l'Alta Velocità. È la proposta illustrata da Barbara Lezzi in una intervista alla Stampa. "Io resto contraria a questa Alta velocità, non a tutte. Daremo quelle risposte che la piazza si aspetta. Il denaro risparmiato da Tav non verrebbe messo in un cassetto, ma lo investiremmo in ponti, trasporti, ...

Tav - il popolo del "Sì" all'Alta velocità scende in piazza a Torino : «Siamo 30mila» : Grande affluenza in piazza Castello dove sulle note della canzone di Jovanotti 'Io penso positivo' ha avuto inizio la mobilitazione promossa da 'Sì, Torino va avanti'. Secondo...

La Torino che sfila per la Tav Il corteo dei cittadini favorevoli all’Alta velocità Live : Diverse migliaia di persone in piazza per sostenere l’infrastruttura al centro di polemiche e contestazioni

Torino - la sindaca 'Contraria alla Tav ma ascolto chi manifesta per l Alta velocità' : ' E' noto che sono contraria all'opera, ma la mia non è una posizione ideologica'. A dirlo, in un'intervista a Radio Rai sul tema della Tav, è la sindaca Chiara Appendino, alla vigilia della ...

Treni merci sulle linee Alta velocità - Ferrovie punta all'ecommerce : Le Ferrovie dello Stato lanciano un nuovo servizio di trasporto merci sulle linee ad alta velocità. Obiettivo: servire la logistica dell'ecommerce

Treni merci sulle linee Alta velocità - Ferrovie punta all’ecommerce : Ieri ha preso il via il nuovo servizio di Ferrovie dello Stato per far viaggiare le merci sulla rete ad alta velocità in Italia. mercitalia Fast, questo il nome del servizio, collegherà l’interporto di Bologna, uno dei principali hub logistici del Nord Italia, con il terminal mercitalia di Maddaloni-Marcianise (Caserta), porta d’accesso al sud del Paese. Ferrovie è la prima compagnia al mondo a offrire un trasporto ad alta velocità interamente ...

Ferrovie - al via il primo servizio merci sulla rete ad Alta velocità : mercitalia Fast è il primo servizio al mondo di trasporto ferroviario ad Alta velocità dedicato alle merci. Sarà poi il mercato, con il trascorrere del tempo, a decretare il successo o il fallimento ...

Fs : parte 'Mercitalia Fast' - trasporto merci ad Alta velocità : Roma, 5 nov., askanews, - parte mercitalia Fast, il primo servizio al mondo di trasporto ferroviario ad alta velocità dedicato alle merci. Lo affermano le Fs, sottolineando che 'inizia una nuova era ...

Alta velocità - pendolari sugli scudi : ORTE - La politica e il mondo economico spingono per portare l'Alta velocità a Orte. Per il sindaco lo scalo è la scelta migliore , clicca qui per leggere l'articolo , , ma chi quello scalo lo frequenta tutti i ...

Fs deve fare funzionare l'Alta velocità - e lasci stare Alitalia - : Roma . Negli ultimi mesi diversi casi di ritardo sono stati evidenziati sulla rete alta velocità italiana. È utile fare chiarezza su quali siano i problemi reali della rete, al fine di trovare le ...

Tav - Tria : “Prematuro quantificare l’impatto di uno stop”. E FI insorge con cori e cartelli : “Dateci l’Alta velocità” : “Sulla Tav aspettiamo la fine dell’analisi costi-benefici, è prematuro quantificare l’impatto dello stop all’Alta velocità Torino-Lione“. Così alla Camera il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, replicando a una domanda di Forza Italia nel corso del question time. E ancora: “La sospensione della pubblicazione delle gare in attesa che venga completata l’analisi costi-benefici dell’opera ...