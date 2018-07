I giovani | l' Europa e la musica | ' tamburi di pace' a Unicam

Ai giovani piace il governo gialloverde. Ma non vogliono uscire dall'Europa : I sondaggi prima delle elezioni del 4 marzo lo avevano previsto: Lega e M5s avrebbero fatto incetta di voti tra i giovani, delusi dai partiti tradizionali e decisi a scegliere il “cambiamento”. Sono passati quattro mesi. Lega e M5s hanno effettivamente conquistato la fiducia degli elettori, specie d

Università - due giovani laureati su tre lavorano. Ma l'Italia resta ultima in Europa : L'analisi dell'Anvur: meno disoccupati, ma è ancora allarme rosso soprattutto al Sud. In calo i fuori corso e i ragazzi che abbandonano gli studi

Italia fanalino di coda in Europa per i giovani laureati : Roma - Italia, quasi, fanalino di coda. Rispetto al resto degli altri Paesi europei i ragazzi Italiani sono meno istruiti. Nel 2017, la quota di 30-34enni in possesso di titolo di studio terziario e' ...

“Allenatore - Alleato di Salute” sbarca in Europa : “I coach insegnino ai giovani calciatori come prevenire i tumori” : Il 29% degli adolescenti e giovani europei fuma regolarmente. Uno su quattro è sedentario e non pratica mai attività fisica o uno sport. E solo il 14% consuma regolarmente tutti i giorni le cinque porzioni di frutta e verdura raccomandate dagli esperti. In Paesi come Italia e Spagna, il 34% degli 11enni è in sovrappeso e tra i giovani d’età compresa tra i 15 e i 24 anni il tasso di obesità è addirittura del 5%. Comportamenti preoccupanti ...

Brasile-Belgio - Mondiale 2018 : la storia contro i giovani rampanti - ennesima sfida Sudamerica-Europa : Inutile negarlo: anche in quest’edizione dei Mondiali i due continenti predominanti sono Sud America ed Europa: domani sera alle ore 20.00 a Kazan andrà in scena la sfida tra Brasile e Belgio, valida per i quarti di finale della rassegna di Russia 2018. La vincente sfiderà chi centrerà il bersaglio grosso tra Uruguay e Francia, altro atto di questa eterna sfida. I pentacampioni del mondo sono ai quarti per la settima edizione consecutiva, ...

L’Europa dello sportpertutti unita nel Festival del Sole a Riccione : ginnastiche libere e coreografie con 5.700 giovani : Domani con l’Uisp e “Active Voice” si parla di politiche pubbliche in Italia ed Europa a sostegno di sport, salute, mobilità sostenibile Lo sportpertutti è socialità e amicizia, salute e tanto divertimento: non ci credete? Provate a conoscere da vicino il Festival del Sole, iniziato ieri e in programma a Riccione fino al 7 luglio. E’ la più grande festa di ginnastiche libere nel nostro Paese, punto di ritrovo per 5.700 giovani da tutta ...

L'Europa dello sportpertutti è unita dal Festival del Sole a Riccione : ginnastiche libere e coreografie con 5.700 giovani da tutto il ... : E' la più grande festa di ginnastiche libere nel nostro Paese, punto di ritrovo per 5.700 giovani da tutta Europa e dal mondo, in rappresentanza di 18 diversi Paesi e 165 gruppi. A promuovere il ...

"Sguardi di luce" su Europa e immigrazione insieme ai giovani africani a Lurisia : Riceviamo e pubblichiamo: "'Sguardi di luce. Fanno sempre bene, specie in un mondo dove ce ne sono ben pochi' . Sono le battute che raccolgo da Anna, che si dichiara non credente, all'uscita dalla ...

Italia prima d’Europa per giovani nullafacenti e tra le ultime per rincaro del costo del lavoro : Eurostat, l’agenzia europea di statistica, rileva che l’Italia è il Paese della Ue col maggior numero di Neet, i...