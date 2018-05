Gli sviluppatori di Horizon Zero Dawn sono al lavoro su un nuovo gioco?

Medicina : laser a grafene per microscopio - tra Gli sviluppatori un team de La Sapienza : Il laser a grafene per sviluppare un innovativo sistema di microscopia in campo biomedico. E’ il lavoro portato avanti da un team di ricercatori del Dipartimento di Fisica dell’Università Sapienza di Roma, in collaborazione con la Cambridge University, il Politecnico di Milano e il Cnr. Lo studio è stato pubblicato su ‘Nature Communications’ e ha analizzato gli effetti di impulsi di luce ultrabrevi (di durata inferiore a ...

Gli sviluppatori di Horizon Zero Dawn sono al lavoro su un nuovo titolo Open World d'azione : Guerrilla Games è lo sviluppatore dietro il successo di pubblico e critica che è stato Horizon Zero Dawn, e a quanto pare i ragazzi del celebre studio di sviluppo sono alle prese con un nuovo titolo action Open World.Come riporta Gearnuke infatti il gioco in questione dovrebbe essere molto simile a Horizon Zero Dawn, per cui le aspettative non possono che essere alte data l'esperienza maturata dallo studio con quest'ultimo successo per PS4. E' ...

Secondo Gli sviluppatori di Subaeria PS5 e la prossima Xbox arriveranno ad offrire titoli solo in 4K e 60fps : Con PS5 e next-gen Xbox all'orizzonte, è giunto il momento per gli sviluppatori, e per i giocatori, di iniziare a considerare e contemplare ciò che le nuove console potrebbero portare con sé.Secondo Pierre-Olivier Macé, Communication Officer di iLLOGIKA, sviluppatore di Subaeria, mentre è troppo presto per sapere esattamente cosa potrebbero offrire questi sistemi, possiamo comunque aspettarci di vedere "i mondi più incredibili prendere vita" con ...

Niente loot box per RAGE 2 - arriva la conferma deGli sviluppatori : Dopo una serie di teaser pubblicati sui social media e le notizie trapelate da Walmart Canada, Bethesda ha finalmente annunciato RAGE 2 questa settimana ufficialmente. La compagnia ha anche svelato un esplosivo trailer di gameplay e ha confermato che lo sparatutto in prima persona open-world si concentrerà su un personaggio chiamato Walker.Dato che RAGE 2 è un titolo open-world, è comprensibile che molti si siano chiesti se il gioco includerà ...

Gli sviluppatori di Mafia 3 aprono un nuovo studio nel Regno Unito : Gli sviluppatori di Mafia 3 sbarcano in Inghilterra, come ci riporta infatti anche IGN, Hangar 13 si è allargato nel Regno Unito con l'apertura di un nuovo studio nella città di Brighton.Il publisher 2K ha inoltre annunciato che Nick Baynes guiderà il nuovo studio di Hangar 13 di Brighton, egli è stato Game Director di Split/Second e vanta un'esperienza nel settore dello sviluppo videoludico di 25 anni.La nuova sede di Brighton costituirà il ...

Bigben Interactive acquisisce Cyanide Studio - Gli sviluppatori di Call of Cthulhu e della serie di Styx : Come riportato da Gematsu, Bigben Interactive ha acquisito Cyanide Studio, lo sviluppatore francese dietro la serie Styx e Blood Bowl, così come degli imminenti Call of Cthulhu: The Official Video Game e Werewolf The Apocalpyse: The Official Video Game.L'acquisizione di Cyanide Studio segna la piena integrazione di Bigben Interactive nella fase di sviluppo dei giochi. Fino ad ora, la società era solo un editore e distributore di giochi.Inoltre, ...

Quinta beta di iOS 11.4 - watchOS 4.3.1 e tvOS 11.4 aGli sviluppatori - : Sarà possibile diffondere la sorgente di streaming su più speaker contemporaneamente a patto di avere diffusori che supportano questo protocollo , al momento, in pratica, solo HomePod, . Gli speaker ...

Smoke and Sacrifice : disponibile un nuovo diario deGli sviluppatori : Dopo circa una settimana dall'annuncio della data di uscita, Solar Sail Games e Curve Digital hanno pubblicato un video diario riguardo le differenti meccaniche del loro RPG Smoke and Sacrifice.Per chi non lo conoscesse, Smoke and Sacrifice segue le avventure di una madre che vive in una tranquilla cittadina che però nasconde un sinistro segreto, i genitori devono sacrificare il loro primogenito per far prosperare il villaggio. Il compito del ...

Gli sviluppatori possono testare con gli utenti le Actions di Google Assistant - che si aprono a tante nuove possibilità : Sono in arrivo delle interessanti novità riguardanti le Actions di Google Assistant: da una parte gli sviluppatori le potranno finalmente testare con gli utenti e dall'altra sono in arrivo tante nuove possibilità, come l'integrazione con le routine personalizzate, con le schermate personalizzate dei nuovi smart display, il supporto alle sottoscrizioni digitali e non solo L'articolo Gli sviluppatori possono testare con gli utenti le Actions di ...

Google lancia un potente dongle Android TV ma solo per Gli sviluppatori : ADT-2 è il nuovo dongle di che port Android TV in una piccola chiavetta HDMI, peccato sia disponibile solo per gli sviluppatori e non si possa comprare Google ADT-2 è la nuova chiavetta per portare Android TV su tutte le TV ma solo per gli sviluppatori Google lancia un potente dongle Android TV ma che […]

Tutte le novità del Google I/O 2018 dedicate aGli sviluppatori : Molte sono state le novità introdotte al Google I/O 2018 dedicata agli sviluppatori Android, in questo articolo andremo a raccoglierle e presentarvele Tutte! L'articolo Tutte le novità del Google I/O 2018 dedicate agli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Le 6 novità lanciate alla conferenza deGli sviluppatori di Google : Dalle nuove funzionalità di Gmail agli sviluppi su Google Maps: ma a stupire il pubblico del Google I/O, sono state soprattutto le tante novità introdotte sull'assistente vocale. Merito, manco a dirlo, dell'intelligenza artificiale, indiscussa protagonista della conferenza degli sviluppatori Google, ancora in corso in California.Tra telefonate più "umane" e voci vip, ecco le principali novità presentate da Sundar ...

Deathgarden : arriva la closed alpha per lo sparatutto asimmetrico deGli sviluppatori di Dead by Daylight : Gli sviluppatori di Dead by Daylight, Behavior Interactive, Inc., hanno annunciato nuove informazioni per la fase closed alpha di Deathgarden.Secondo il comunicato stampa riportato da Dualshockers, la prima alpha chiusa sarà disponibile per quattro giorni a partire da oggi, 9 maggio, e si concluderà alla fine della giornata di domenica 13 maggio. Behavior ha anche dichiarato che l'obiettivo di questo test alpha è testare l'infrastruttura online ...

Google annuncia un nuovo dongle Android TV - ma è solo per Gli sviluppatori : Nel corso del Google I/O 2018 è stato presentato il nuovo dongle Android TV, una piattaforma di sviluppo chiamata ADT-2, destinata al momento agli sviluppatori. L'articolo Google annuncia un nuovo dongle Android TV, ma è solo per gli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.