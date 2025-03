Ilfogliettone.it - “WHATSAPP NON FUNZIONERÀ PIÙ SU IPHONE” | È arrivato l’annuncio ufficiale e non si torna più indietro: costretti a cambiare telefonino

La data è vicinissima e presto molti utenti non potranno più usare l’app di messaggistica sul proprio smartphone.A partire da maggio 2025,non sarà più utilizzabile su alcuni modelli diconsiderati obsoleti. Questa decisione fa parte della strategia di Meta per migliorare l’esperienza utente e garantire maggiori livelli di sicurezza attraverso l’adozione delle ultime tecnologie.interromperà il supporto per gliche eseguono versioni di iOS antecedenti alla 15.1. In particolare, i dispositivi coinvolti sono:5s,6 e6 Plus. Questi smartphone, ormai datati, non ricevono aggiornamenti software da Apple da diverso tempo.Meta ha dichiarato che la scelta di bloccare l’uso disu device meno recenti deriva da motivi tecnici e di sicurezza.