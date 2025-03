Lanazione.it - Versiliana anni ’80, da Diego Abatantuono al mitico Tony Hadley

Leggi su Lanazione.it

Versilia, 21 marzo 2025 – C’è tanta atmosfera’80 nel programma elaborato dalla Fondazione. Basta scorrere l’elenco degli artisti già messi a contratto per farsene un’idea. Dall’esordio del 12 luglio con il musical “Sapore di mare” (con Paolo Ruffini e Fatima Ttrotta) ad Alice canta Battiato con “Eri con me” (26 luglio), dal tributo agli Abba (1° agosto) ai Dire Straits Legacy, ma senza il cantante e chitarrista Mark Knopfler(9 agosto). E poi ancora Patty Pravo (12 agosto), il re del cinema horror Dario Argento nell’ambito di “Pietrasanta Cult” (23 agosto), la leggenda del pop, ex leader degli Spandau Ballet, con la sua Th band (27 agosto), e tanti altri. Non solo amarcord, ma anche tanti nomi che hanno attraversato gli ultimi due-tre decenni, tra cui Elio (senza le Storie Tese) con “Quando un musicista ride” (25 luglio), lo storyteller Federico Buffa con “La milonga del Fútbol” (17 agosto), Umberto Galimberti con “Il bene e il male” (29 agosto),che duetterà con Ale e Franz (data da definire), Marco Masini (6 agosto), Nek (13 agosto), Paolo Hendel (17 luglio).