Tragedia a Montecatini Terme rogo in un condominio di otto piani | zia e nipote muoiono per asfissia

Un uomo e una donna, madre e figlio, sono morte questa notte in un incendio scoppiato in undisituato nei pressi della stazione centrale di, Pistoia. Fabio Civale, 60 anni, e la zia Maria Teresa Civale di 85 anni sono stati trovati senza vita forse per, in seguito al fumo che ha invaso la loro abitazione. Saranno i vigili del fuoco a accertare da dove sia partito l'incendio, probabilmente dalla camera da letto dell'uomo. Le modalità e le cause che hanno scatenato le fiamme sono ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della polizia intervenuti sul luogo delin uno stabile: morti figlio e madre