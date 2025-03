Quotidiano.net - Tanti auguri Pimpa!. La cagnolina a pois festeggia 50 anni

di Alice PavarottiPerché? Perché è la, ecco perché! Larossi più amata dai bambini (e non solo)un compleanno speciale: 50di storie e avventure che hanno conquistato intere generazioni. Nei racconti resterà sempre una cucciola di cinque, ma nella realtà il tempo è volato: era il 13 luglio 1975 quandoapparve per la prima volta sul Corriere dei Piccoli. Oggi, mezzo secolo dopo, la sua storica casa editrice, Franco Cosimo Panini, celebra il personaggio nato dalla matita di Francesco Tullio-Altan con una serie di iniziative. Ad aprire imenti è Bologna, con una mostra in Salaborsa, una giornata al Cinema Modernissimo eeventi in città. Dal 30 marzo al 24 maggio la Biblioteca Salaborsa ospita ’Buon compleanno’, nell’ambito di ’BOOM! Crescere nei libri’.