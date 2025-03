Puntomagazine.it - Napoli, arrestato un per tentata estorsione con metodo mafioso

Indagini della Direzione Distrettuale Antimafia: il fermato avrebbe agito con l’intimidazione del clan Vanella GrassiPer delega del Procuratore della Repubblica di, si comunica che personale della Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale disu richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di una persona gravemente indiziata diaggravata dal.Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica die condotte dagli agenti del Commissariato Secondigliano, hanno avuto origine dalla denuncia presentata in Procura dal legale rappresentante di una ditta per il tentativo disubito ad opera dell’indagato per dei lavori di ristrutturazione ad un immobile, da eseguirsi in Corso Secondigliano, hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato anche in relazione all’essersi avvalso, per portare a compimento l’azione delittuosa, delle modalità mafiose riferibili, nel caso concreto, alla forza intimidatrice del clan camorristico denominato VANELLA GRASSI.