Paventi: «Inter con piena fiducia e sicurezza. Inzaghi? Una speranza»

Andrea, inviato a seguito dell’, ha analizzato l’importante vittoria dei nerazzurri contro l’Atalanta. La squadra di Simoneè arrivata alla sosta delle nazionali in vetta alla classifica e con ladi essere in corsa su tutti i fronti.– Andrea, in diretta da Sky Sport, racconta le piacevoli sensazioni con cui l’arriva alla sosta per le nazionali. Lo scontro diretto vinto a Bergamo contro l’Atalanta, da modo alla squadra didi arrivare al mese decisivo di aprile, con un buon margine di vantaggio sulle inseguitrici in campionato: «È stata una domenica trionfale per l’: ha approfittato del mezzo passo falso del Napoli andando a vincere uno scontro diretto che gli permette di rimanere in vetta da sola, con 3 punti di margine sul Napoli e 6 sull’Atalanta.