Udinetoday.it - Icop sfida la 'ndrangheta: sei arresti

Una richiesta di tangente in Calabria: il 3 per cento del valore del contratto, circa 150 mila euro. Sono stati i vertici didi Basiliano a riferire di aver subito questa richiesta, facendo scattare le indagini che hanno portato all'arresto di sei persone per estorsione aggravata dal metodo.