Maresca campione del mondo col Chelsea | trionfo storico del salernitano davanti a Trump al MetLife

Il Chelsea di Maresca domina il mondiale per club. Il Chelsea di Vincenzo Maresca è campione del mondo. I ‘Blues’ schiantano a sorpresa il Paris Saint-Germain nella finale del Mondiale per Club al MetLife Stadium di New York con un netto 3-0. Decisivi Cole Palmer (autore di una doppietta da urlo) e Joao Pedro. Una partita dominata fin dal primo tempo, sotto gli occhi del presidente USA Donald Trump, presente in tribuna insieme alla first lady Melania e acclamato dal pubblico. Palmer show e Psg ko. Cole Palmer trascina il Chelsea con due reti in fotocopia, che mandano in tilt la difesa parigina e lasciano di sasso Gianluigi Donnarumma, apparso nervoso sin dal primo gol. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Maresca campione del mondo col Chelsea: trionfo storico del salernitano davanti a Trump al MetLife

Mondiale per club: Chelsea campione a sorpresa, Psg umiliato - Nel giorno in cui Wimbledon incorona Jannik Sinner un altro italiano vive il proprio sogno e sale in cima al mondo. Segnala ilmattino.it

Chi è Enzo Maresca, allenatore italiano campione del mondo che ha dato una lezione a Luis Enrique - Enzo Maresca ha vinto il Mondiale per Club con il Chelsea mettendo la ciliegina sulla torta a una stagione perfetta con i Blues ... Scrive fanpage.it