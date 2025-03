Lanazione.it - Agricoltura sotto assedio. Coldiretti si confronta su concorrenza sleale e “guerra“ dei prezzi

Lucca, 18 marzo 2025 – Un confronto con i propri iscritti per approfondire il tema della, dei nuovi bandi e di tutte le iniziative da porre in essere per difendere il reddito da lavoro agricolo. Questi i temi trattati nei giorni scorsi nell’affollato confronto che si è tenuto nella sede lucchese dialla presenza del direttore Francesco Cianciulli, di tecnici e agronomi e del presidente Andrea Elmi. La partecipazione di molti imprenditori ha messo in evidenza una cosa fra tutte: la, ovverosia i prodotti che arrivando da mercati dove le regole non sono le stesse rispetto a quelle italiane e che possono essere acquistati a minor prezzo creando un danno sostanziale ai produttori locali. “Lucca – afferma il presidente Andrea Elmi – si batte da tempo contro la; il nostro ultimo blitz al porto di Civitavecchia ne è la testimonianza, come tempo fa al Brennero dove abbiamo bloccato camion che trasportavano pesce vivo destinato al mercato di Chioggia, oppure pane spacciato come di Altamura che andava in Puglia; Lucca ha un prodotto che può essere al centro di: è l’olio, per questo la nostra battaglia è importante, perché non riguarda solamente gli agricoltori ma in generale i consumatori, si tratta di una questione di trasparenza e anche di salute”.