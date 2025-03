Iltempo.it - Pullman gratis dell'università per andare nella piazza di Serra contro Trump. Scoppia la polemica

Leggi su Iltempo.it

L'di Parma ha messo a disposizione unper gli studenti e le studentesse che volevanoa Roma per partecipare alladel 15 marzo per l'Europa. Erano circa cinquantamila le persone arrivate adel Popolo da tutta Italia per ascoltare i vari interventi a tema libero sull'Europa,Donald, Vladimir Putin e il sovranismo. Fra questi c'era anche un gruppo di studenti e studentesse venuti da Parma. Solo che adesso emerge come questa comitiva sia arrivataCapitale prendendo parte a una iniziativa organizzata direttamente dall'a cittadina emiliana. Ancora oggi sul sito'ateneo si può leggerehome il messaggio di presentazione del viaggio: “L'di Parma ha organizzato unper studentesse, studenti e personale che desiderino partecipare alla manifestazione Unaper l'Europa, nata dall'appello lanciato circa due settimane fa da Michelesu "Repubblica" e prevista per sabato 15 marzo alle 15 a Roma, indel Popolo.