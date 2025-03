Lopinionista.it - “Il Sogno” di Roberto Benigni in diretta anche su Rai Radio2

ROMA – Mercoledì 19 marzoRaitrasmetterà inil nuovo spettacolo inedito del premio Oscar, che dopo dieci anni torna su Rai 1.Uno show evento fatto di “stupore, sorpresa, verità e bellezza”, come ha dichiarato lo stesso, che racconta: “Nello spettacolo si parlerà di noi, dell’Europa, del mondo, della nostra vita. Si parlerà delle nostre aspirazioni e soprattutto dei nostri sogni. E io sono un grande sognatore. E siccome, come dice il Poeta, i grandi sognatori non sognano mai da soli, sogneremo tutti insieme”.“Siamo felici cheabbia subito accolto con favore l’idea di andare in ondasul nostro canale – dichiara la direttrice di Rai, Simona Sala -. Cosìchi mercoledì non potrà stare davanti alla Tv, chi lavora, è in movimento, deve viaggiare o più semplicemente ama la Radio, l’ascolto, la voce potrà partecipare alle emozioni di questo grandecollettivo”.