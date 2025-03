Calabriasciame sismico nel Catanzarese

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

2.59 Prosegue anche stanotte la sequenza sismica in corso nel centro della Calabria, in provincia di Catanzaro. La scossa di terremoto più forte registrata nelle ultime oreè stata di magnitudo 2.9 ed è avvenuta alle ore 00:34 ha avuto epicentro vicino Miglierina ed ipocentro a 11 km di profondità. Almeno sei in totale le scosse registrate dalla mezzanotte nella zona, secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale digeofisica e vulcanologia (Ingv).