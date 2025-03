Oasport.it - LIVE Moto2, GP Argentina 2025 in DIRETTA: gara in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladel GP di, seconda tappa del Motomondialedi. Dopo i primi riscontri offerti dalla prova inaugurale tenutasi in Thailandia, la classe di mezzo si prepara a vivere un’altrascoppiettante, in cui tanti saranno almeno sulla carta i protagonisti nella corsa alle posizioni da podio.La pole-position se l’è aggiudicata Manuel Gonzalez. Il centauro spagnolo in forza alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP è risultato il più veloce in Q2 con ildi 1:40.870. In prima fila assieme all’iberico troviamo Jake Dixon (Boscoscuro VDS Racing Team) e Marcos Ramirez (Kalex OnlyFans American Racing Team). Da non sottovalutare per la corsa al podio Diogo Moreira (Kalex Italtrans Racing Team), Filip Salac (Kalex VDS Racing Team) e Alonso Lopez (Boscoscuro Team HDR Heidrun), rispettivamente quinto, sesto e settimo in griglia.