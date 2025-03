Linkiesta.it - La cancel culture non serve più perché non c’è più niente da cancellare

Vi ricordate di quando le carriere brasate di gente che poteva aver fatto una gamma d’errori che andava da un tweet sbilenco all’aver stuprato qualcuno, vi ricordate quando le loro professionalità decretate irricevibili erano un tema? Era il luglio del 2020, quando Repubblica mise in prima pagina un appello contro la, e il tema era già abbastanza maturo per poterci attaccare ai dettagli: li sbeffeggiammo per giorniavevano tradotto «» come «lazione della cultura» (che è sbagliato grammaticalmente ma non filosoficamente).Era sempre la stessa estate, quella della pandemia, quando la mia agente mandava a un po’ di editori la prima stesura d’un libro che avevo scritto in primavera, l’avevo intitolato “L’era della suscettibilità”. La persona più simpatica che conosca, tra quelle che lavorano in editoria, mi telefonò e mi disse qualcosa come: io voglio tantissimo pubblicare un tuo libro, ma questo non è un tema.