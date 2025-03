Notizie.com - Rottamazione-quater, domanda di riammissione: quando presentarla

L’Agenzia delle Entrate ha fornito tutte le indicazioni per presentare ladialla, misura stabilita dal Decreto Milleproroghe.Sono arrivati i tanto attesi aggiornamenti dell’Agenzia delle Entrate in seguito alle novità introdotte dal Decreto Milleproroghe in materia di cartelle esattoriali. Attraverso il provvedimento, difatti, sono stati riaperti i termini per accedere alla, la misura che consente di regolarizzare la propria posizione con il Fisco rateizzando il pagamento.di(Notizie.com)Laè valida per i cosiddetti “decaduti”, ossia i soggetti che avevano aderito alla, ma sono incorsi nell’inefficacia della definizione agevolata per il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una o più rate scadute entro il 31 dicembre 2024.