Quotidiano.net - Guerra e piazze, coalizioni divise

Firenze, 6 marzo 2025 – Ledividono l’opposizione, in particolare i due maggiori partiti del centrosinistra. Sabato 15 marzo ci sarà la manifestazione per l’Europa lanciata da Michele Serra, ma il M5S non ci sarà. Sabato 5 aprile ci sarà invece la manifestazione contro il governo (formalmente sulle bollette, poi si vedrà) convocata dal M5S, ma non si sa se il Pd ci sarà.