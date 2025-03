Lanazione.it - Porto, firme contro l’ampliamento: “Prima le spiagge e dopo lo scalo”

Massa Carrara, 2 marzo 2025 – La costa apuana e quella versiliese marciano compatte nella crociata per salvare lee l’economia del turismo dall’erosione. E insieme lanciano una raccoltadeldi Marina di Carrara. E’ ilil nemico comune, che ormai non si può più “abbattere” ma si deve impedire che s’ingrossi a spese di balneari e bagnanti. La “crociata”i progetti che vogliono adeguare loallargandolo è già partita da tempo e ieri un’assemblea pubblica a Villa Bertelli di Forte dei Marmi è stata formalizzata. “Non si può favorire un settore economico a discapito di un altro – ha tuonato il sindaco Bruno Murzi –. Il mare non ha confini, faremo sentire la voce di tutta la popolazione apuo versiliese”. Gremito da cittadini, amministratori e rappresentanti di associazioni il Giardino d’Inverno della villa, a dimostrazione che il tema deldeldi Carrara e dell’erosione costiera non è sentito da pochi.