Il ‘gol’ del castrocarese Paganini | Così porto i dilettanti sul web

Trasformare la passione per il calcio, in particolare per il cosiddetto calcio ‘minore’, in un prodotto fruibile a tutti gli amanti del pallone, in specie di quello che rotola sui campi di periferia: è il sogno realizzato dalAlessandro(nella foto), ideatore del format ‘Adesso si PAGA’ – Cronaca sportiva della provincia a 360 gradi –, visibile su YouTube (canale Sport Green web tv) all’indomani di ogni turno di campionato. Cinquantanove anni, titolare di StarterGreen AE 2000, azienda che vende sementi, concimi, fitofarmaci e tutto ciò che attiene alla cura del prato,non è un volto nuovo per i seguaci del pallone. "Sono stato opinionista e ospite in varie trasmissioni sulle tv locali, da Colpo di tacco su Teleromagna a Calcio di rigore, poi ho deciso di creare un mio format.