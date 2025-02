Ilrestodelcarlino.it - Il Rubicone domina pure a Loreto

Gran prova di forza della Sab Groupche nel campionato di volley maschile di serie B vince acon un netto 3-0 che vale l’ulteriore consolidamento del secondo posto in classifica. I sammauresi, seppur contro una squadra importante, hannoto l’incontro dando sempre l’impressione di avere in mano la situazione. Mazzotti ha trascinato i compagni prendendosi la responsabilità dell’attacco sammaurese. L’opposto sammaurese dai 9 metri è stato un’autentica spina nel fianco per i padroni di casa piazzando ben 5 aces e mettendo spesso in difficoltà la ricezione loretana. Grande partita anche quella di Diego Carlini: il libero sammaurese nei momenti importanti ha ricevuto con la solita precisione e anche in difesa ha letteralmenteto, rianimando palloni importanti per il contrattacco vincente dei compagni.