Movieplayer.it - Stranger Things, Jamie Campbell Bower ha confessato di non voler interpretare altri cattivi: "Mi fa schifo"

Leggi su Movieplayer.it

L'interprete di Vecna non ama recitare nei ruoli del villain come gli è accaduto nella serie Netflix.non vede l'ora di abbandonare il personaggio di Vecna ine in particolare alle otto ore di trucco prostetico necessarie per fornirgli l'aspetto del cattivo nello show Netflix. La star di Shadowhunters era ospite di un evento con i fan al MegaCon di Orlando e ha raccontato di averne discusso anche con il suo terapeuta rispetto all'impatto mentale che questa esperienza ha avuto su di lui.odia"Stavamo parlando di alcune cose" confessa"e lui mi ha detto 'Dobbiamo assicurarci davvero che tu riesca a ritagliarti del tempo .