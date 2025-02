Lanazione.it - Sogni, amore e satira: i temi affrontati nelle opere ‘singole’ dei carristi

Leggi su Lanazione.it

Viareggio, 18 febbraio 2025 – Una sfilata di talenti e creatività, quella che, tra i giganti di cartapesta e ledi gruppo, li vede percorrere il lungomare, gli artisti che rappresentano il futuro del Carnevale, e che sperano, anno dopo anno, nella scalata, dalle loro maschere isolate, a quelle di gruppo fino ai grandi carri di categoria. Tutti, con idee e messaggi sicuri che toccano contemporanei e attuali. Un invito a staccarsi dalla contemporaneità, dalla costante ricerca di immagini, suoni e voci che la società ci richiede, pretende e fa nascere quello che siamo, “un mostro”, perso in quella stessa contemporaneità, è “Cosa stiamodiventando”, del campione in carica Andrea Giulio Ciaramitaro, che cerca la vittoria per il secondo anno. “Il sogna tempo” di Sara Culli celebra, con il grande cucù al centro dell’opera, la voglia di libertà, di fuggire dal ticchettare, costante, stressante e ripetitivo di un tempo che passa al tocco dell’orologio.