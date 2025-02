Ilgiorno.it - Il calo demografico si fa sentire: nel Lodigiano da settembre la popolazione scolastica perderà 478 studenti

Lodi – I licei restano la scelta preferita deglilodigiani. Alla scadenza delle iscrizioni alle classi prime del prossimo anno scolastico 2025/26, i licei risultano infatti al primo posto per la scelta tra gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, seguiti dagli istituti tecnici. In particolare, gli alunni hanno optato per il liceo scientifico, che vede un incremento significativo del numero di iscritti rispetto all’anno scorso: ci saranno 35in più (da 217 a 252). Ininvece le preferenze per il liceo artistico (-26) e il liceo delle scienze applicate (-23). Registrano un incremento i corsi di studio degli istituti professionali, che passano da 162 iscritti nel 2024 a 188 nel 2025, in particolare per il corso di Servizi per la Sanità e Assistenza sociale (+13).