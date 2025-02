361magazine.com - Grande Fratello, Lorenzo, Shaila, Javier ed Helena: un faccia a faccia esplosivo

Leggi su 361magazine.com

ed: un nuovotra i quattro concorrenti. Cos’è accaduto in diretta, la cena di San Valentino ha scatenato nuove polemiche dentro la Casa ma soprattutto tra. I quattro inquilini infatti si sono ritrovati ad affrontare un amaro confronto nel corso della nuova diretta.Leggi anche, Anna Pettinelli, via i sassolini dalle scarpe: “Vi siete comportanti malissimo”Ildopo aver visionato le nuove clip del litigio afferma: “Mi ha detto che non sono intelligente, che vendo la frutta, mi abbaia in, ha poco rispetto per chi parla. Sono arrivata che non ci capisco più niente”.replica: “Che dire, non mi trovo bene con lei. . lavorando al mercato diventerebbe più umile”.