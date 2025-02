Calciomercato.it - Botta e risposta Moratti-Sensi: la smentita di Rosella su Totti infiamma i social

Francescoe il retroscena sull’Inter,a distanza tra gli ex presidenti nerazzurro e giallorossoAnche molto tempo dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Francescorimane un personaggio di cui si parla e si parlerà a lungo. Inevitabile, del resto, visto quanto l’ex numero 10 ha rappresentato per la squadra di tutta una vita, la Roma, e per l’intero calcio italiano.: ladisu– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Difficile immaginarlo con una maglia diversa da quella giallorossa, a livello di club. Anche se sarebbe potuto accadere, almeno stando alle dichiarazioni di Massimo. Questa mattina, il ‘Corriere della Sera’ ha pubblicato una lunga intervista all’ex presidente dell’Inter, nel quale quest’ultimo ha affermato: “La proprietà della Roma era strapiena di debiti.