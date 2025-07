Il trilemma energetico dell’Olanda è un monito strategico per tutti i Paesi europei ad economia avanzata che stanno incamminandosi sulla strada della transizione. Nelle ultime settimane le autoritĂ de L’Aja hanno dovuto invitare la popolazione a razionare i consumi energetici nel contesto di uno Stato che dopo aver chiuso due anni fa il suo ultimo giacimento gasiero a Groningen ha puntato fortemente sulla generazione da rinnovabili, senza però riuscire ad evolvere la rete con la medesima capacitĂ . La crisi energetica e il “trilemma” che inchioda l’Olnda. Nessun obbligazione, per ora: nella libertaria Olanda, parrebbe brutto. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Le reti non reggono le rinnovabili, Olanda in trappola tra costi in volo e razionamenti