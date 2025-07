Il gas raggiunge i 36 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam

Prosegue il rialzo del gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam, dove al traguardo di metà seduta tocca quota 36 euro al MWh. Le quotazioni sono spinte dalla domanda di Gnl in Asia, per far fronte a temperature più elevate della norma, che richiedono un maggior consumo di elettricità per i condizionatori. Con le scorte Ue al 62,6% a 709,64 TWh, gli analisti di Goldman Sachs prevedono che a a fine estate gli stoccaggi europei si porteranno all'80%. Un livello da cui già ora non è molto lontana l'Italia (74,93% a 151,74 TWh), mentre la Germania (54,81% a 135,48 TWh) sembra avere qualche difficoltà in più. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il gas raggiunge i 36 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam

Inaugura la nuova piazza San Domenico di Guzman dopo 400mila euro di lavori - La Spezia, 12 maggio 2025 – Inaugurata questa mattina dal sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, la nuova piazza San Domenico di Guzman, alla presenza dell’assessore regionale all’Urbanistica e alla Rigenerazione Urbana Marco Scajola e dell’assessore comunale ai Lavori pubblici Pietro Antonio Cimino.

Grandi eventi in piazza della Vittoria: progetto da 830mila euro per ospitare fino a 30mila persone - Maxi concerti, spettacoli, manifestazioni e altri eventi aperti fino a 30mila spettatori in piazza della Vittoria: questo prevede il progetto di fattibilità tecnico-economica approvato venerdì mattina dalla giunta.

Piazza Casa Pia si rifà il look, c'è l'ok della giunta: 250 mila euro per restaurare anche "Porta Grazie" - Un investimento da 250 mila euro per dare nuova luce a "Porta Grazie" e alle zone limitrofe. La giunta avantieri ha dato l'ok alla proposta dell'assessore all'arredo urbano Massimiliano Minutoli per procedere con il restauro della struttura storica della piazza ma anche con la riqualificazione.

