MX2 | Andrea Adamo rosicchia punti in Finlandia Il Mondiale è vivo più che mai

Un weekend di fondamentale per Andrea Adamo. Il pilota siciliano ha conquistato due piazzamenti sul podio in occasione del GP della Finlandia, dodicesimo atto del Mondiale 2025 di motocross, specialità MX2, andato in scena presso il circuito di Iitti-KymiRing. Nello specifico il centauro in forza alla KTM ha conquistato il posto d’onore in gara-1, piazzandosi alle spalle di un davvero scatenato Kay de Wolf e davanti a Thibault Benistant. In gara-2 invece il nostro portacolori si è accomodato sul gradino più basso del podio, cedendo il passo ancora una volta a de Wolf oltre che a Sacha Coenen. È rimasto invece attardato l’attuale leader della classifica piloti Simon Laengenfelder, il quale si è dovuto accontentare solo della quinta e della sesta piazza, consentendo agli avversari di accorciare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MX2: Andrea Adamo rosicchia punti in Finlandia. Il Mondiale è vivo più che mai

