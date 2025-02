Internews24.com - Gatti a Dazn: «Stagione lunga! Questa vittoria deve lasciarci qualcosa di più…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «di più.» Le parole del difensore bianconeroSi conclude Juventus-Inter, match della domenica di Serie A valido per la 25ª giornata. All’Allianz Stadium i bianconeri di Thiago Motta si impongono per 1-0 grazie a una rete di Conceicao, che sfrutta alla perfezione un gran assist di Kolo Muani e regala tre punti preziosi alla Vecchia Signora. L’Inter spreca troppe occasioni e non riesce a concretizzare, perdendo così l’opportunità di superare il Napoli in classifica. Dopo il triplice fischio, Federicoha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni diPIU’ IMPORTANTE DI TUTTE – «Quello non penso, è un risultato che a me e a noidarciin più. Abbiamo buttato via troppi punti, è un risultato che ci lascia del rammarico.