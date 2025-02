.com - Volley femminile B1 / La Clementina torna ai tre punti, Jesi perde a Cesena

Leggi su .com

La formazione di Moretti è viva e batte una delle formazioni di medio alta classifica mentre quella di Sabbatini cede in casa dell’AngeliniVALLESINA, 16 febbraio 2025 – Rial successo la2020 con il successo interno contro Padova mentre la Pieralisi.CLASSIFICA – Bologna 40; Vicenza 34; Riccione 32; Angelini30; Cortina Express, Giorgione Treviso, Banca Annia Padova 28; Teodora Ravenna 27; Arena23; Pieralisi21; Life Forlì 17;2020 12; Vergati Padova 10; Futura Teramo 6Ricordiamo che le prime tre accederanno ai play off, le ultime quattro retrocederanno. QUI2020Nella partita tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Perso il primo set la2020 ha preso fiducia e giocato alla pari rispondendo colpo su colpo tanto da vincere ai vantaggi che sembravano non voler finire mai.