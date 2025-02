Ilrestodelcarlino.it - "Serve un passo avanti nel controllare le plance"

Tra un’attesa spasmodica, l’ottimo stato di forma delle due squadre e il ‘tutto esaurito’ del PalaDozza, per la sfida di oggi (palla a due alle 18) tra Fortitudo e Vuelle si prospetta un vero spettacolo. "Ci sarà un pubblico caldissimo, però quello che succederà fuori dal 30x15 non ci dovrà riguardare", ha chiosato Leka (foto). La partita non si deciderà sugli spalti, ma in campo. E, sul parquet bolognese, Leka ha detto in conferenza stampa che sarà fondamentale riversare tanto agonismo, pronti ad andare al contatto su ogni pallone: "Soprattutto all’inizio, decisiva sarà l’intensità, poi subentreranno tecnica e tattica". Ecco, tecnica e tattica – in particolare quest’ultima – saranno impostate diversamente rispetto all’andata: "Dovremo far correre la palla e non permettere a loro di correre in attacco – prosegue l’allenatore della Vuelle –.