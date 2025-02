Anteprima24.it - Seconda fase, partono forte i Boars: Antoniana battuta 77-62

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa Miwa Energia Cestistica Benevento conquista la vittoria nella prima gara della, battendo 77-62 la Pallacanestro, nel primo dei due derby del girone. I, grazie ad un secondo quarto magistrale sia in attacco che in difesa, affondano l’allungo decisivo, gestendo al meglio i momenti di difficoltà nei due quarti restanti. Partenza decisamente convincente per i padroni di casa, che si sbloccano subito con Murolo da tre. Gli ospiti rispondono, ma la Miwa mantiene il vantaggio grazie alle ottime percentuali dall’arco. L’mette la testa avanti a metà quarto con Chirico, ma ireagiscono immediatamente, pareggiando i conti con un and-one di Ndour. Nel finale, la Miwa allunga con Rianna, protagonista sia in attacco che in difesa, chiudendo il primo periodo sul 25-21.