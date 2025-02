Lapresse.it - Sanremo 2025, Olly prende tempo per l’Eurovision: ecco come funziona l’accesso a Contest continentale

La ‘consuetudine’ vuole che il vincitore del Festival dipartecipi per l’Italia alma quest’anno potrebbe non essere così. La domanda è lecita dopo quello che ha detto il fresco vincitore dell’edizione. Sarà lui a partecipare? Lascerebbe a Lucio Corsi l’opportunità di rappresentare l’Italia? Alla tradizionale domanda della sala stampa dell’Ariston, il vincitore ha risposto cauto: “Tutto quello che mi è successo ieri è folle”, ha detto.???????????????, ????! ??#pic.twitter.com/CrUaA3XWts— Festival di(@Rai) February 16,chiede“Ho bisogno di metabolizzare, se c’è la possibilità dire dello chiedo, anche se è un onore incredibile avere questa opportunità”. Una richiesta legittima da parte cantautore genovese, alle prese ancora con l’adrenalina della vittoria con ‘Balorda nostalgia’, al quale il vicedirettore dell’intrattenimento Prime time Rai, Claudio Fasulo, ha replicato: “Mi prendo una responsabilità, dato che non ci sono scadenze urgenti anche se la macchina è complessa.