Mistermovie.it - Mister Movie | Carlo Conti svela: “Ecco gli errori che ho fatto a Sanremo 2025”

Leggi su Mistermovie.it

, conduttore della 74ª edizione del Festival di, ha riconosciuto alcuninella gestione dell'evento. Durante una conferenza stampa post-festival, ha evidenziato due aspetti che, a suo avviso, avrebbero potuto essere gestiti meglio.e gliammessi al Festival diIl primo riguarda la durata della finale, terminata ben oltre l'orario previsto.ha ammesso che l'evento avrebbe dovuto concludersi entro l'1:40, massimo l'1:45, per evitare un'eccessiva lunghezza della serata e mantenere alta l'attenzione del pubblico.Il secondo punto su cui ha riflettuto riguarda la modalità di comunicazione della classifica.ha spiegato che, dopo aver sperimentato una nuova impostazione durante la Serata delle Cover, in futuro vorrebbe annunciare solamente le prime dieci posizioni, evitando dire l'intera graduatoria per mantenere maggiore suspense e rispetto nei confronti degli artisti in gara.