Richard Ríos svolta di mercato | il Benfica si defila la Roma torna in pole

Si fa largo un nuovo scenario nel futuro di Richard Ríos, e questa volta potrebbe davvero favorire la Roma. Dopo giorni di voci, rilanci e contro-rilanci, arriva una smentita che ribalta le carte in tavola e ridisegna la mappa delle pretendenti per il centrocampista colombiano del Palmeiras. Il Benfica, accreditato nelle ultime ore come uno dei club più attivi sulla pista Ríos, non sarebbe più in corsa. A spegnere l’ipotesi portoghese è stato direttamente Gianluca Di Marzio, intervenuto durante la trasmissione Calciomercato – L’Originale. Secondo quanto verificato dall’esperto di Sky Sport, i costi complessivi dell’operazione sono ritenuti troppo elevati da parte del club lusitano, che non ha mai presentato un’offerta concreta al Palmeiras. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Richard Ríos, svolta di mercato: il Benfica si defila, la Roma torna in pole

