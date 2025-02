Ilfattoquotidiano.it - “Bianca Balti e Mahmood tornano per la finale di Sanremo 2025”: l’annuncio a sorpresa di Carlo Conti. Ecco quale sarà il loro ruolo

Ci siamo, è il giorno delladel Festival di. Se per scoprire chi vincerà la manifestazione non resta che attendere, il ritorno sul palco dell’Ariston diè invece una certezza., nel corso della conferenza stampa della quinta serata, ha annunciato che si rivedranno la modella e il cantante svelandoil.Il conduttore e direttore artistico della kermesse canora ha svelato ail ritorno di due ospiti che si sono già distinti nelle scorse serate di questa edizione del Festival di, che si occuperà della consegna dei premi, eche canterà il suo nuovo singolo intitolato Sottomarini. “Tornache consegnerà i premi che saranno assegnati, non quello del vincitore. E torna ancheche presenterà il suo nuovo singolo, che si intitola Sottomarini“, ha infatti spiegatoin conferenza stampa.