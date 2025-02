Sport.quotidiano.net - Qui Castelfidardo. Caprari punta la Samb. Fabbri, niente da fare

Nicholasspera di trovare domenica un’altra maglia da titolare, come mister Giuliodori gli ha affidato cinque giorni fa contro il Sora. Ilscenderà sul campo della, quella società che ha mostrato nel mercato di riparazione il proprio interessamento verso questo giovane attaccante dorico, classe 2006. Autore di cinque reti in stagione: quattro in campionato e una in Coppa Italia., come il resto dei compagni, sogna un gol in quel Riviera delle Palme che si preannuncia caldo come al solito, con la Curva Nord, cuore del tifo caldo dei rossoblu, già sold out da giorni. "L’interessamento dellanell’ultimo mercato mi ha fatto sicuramente molto piacere - dice- per l’importanza e la storia della società, ma in questo momento non penso a questo, ma solo alla partita che andremo a disputare".