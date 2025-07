Tragico incidente a Jesolo | muoiono Manuela e Davide lasciano due figli

Schianto tra moto, camion e auto: due vittime e quattro feriti. Un terribile incidente stradale ha sconvolto il pomeriggio di ieri, sabato, 12 luglio, a Jesolo, lungo via Adriatico. Coinvolti una moto Harley-Davidson, un camion e diverse auto. Nell'impatto hanno perso la vita Manuela G. e Davide M., una coppia residente a Peseggia di Scorzè, lei quasi 60enne, lui di 59 anni. Altri quattro i feriti, fortunatamente non gravi. L'impatto fatale: morti sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni, i due viaggiavano in sella alla loro moto quando si sono scontrati con un camion in uscita da Jesolo, poco dopo le 16,40.

